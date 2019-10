ZTE : utile in crescita nei primi 9 mesi del 2019

ha pubblicato il terzo rapporto trimestrale 2019 e l'annuncio preliminare dei risultati annuali del 2019.Secondo la nota, per i nove mesi terminati il 30 settembre 2019, ZTE ha registrato un fatturato operativo di 64,24 miliardi di RMB, con un incremento del 9,3% su base annua. L'utile netto attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della società quotata, con un incremento del 156,9%, e l'utile netto dopo gli elementi straordinari attribuibili ai possessori di azioni ordinarie della società quotata, ammonta a 710 milioni di RMB, con una crescita su base annua del 131,4%. L'utile base per azione è stato di 0,98 RMB.Nei tre mesi chiusi al 30 settembre 2019, ZTE ha registrato ricavi operativi pari a 19,63 miliardi di RMB,. L'utile netto attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della società quotata ammonta a 2,66 miliardi di RMB, con un incremento del 370,7%, e l'utile netto dopo gli elementi straordinari attribuibili ai possessori di azioni ordinarie della società quotata ammonta a 98 milioni di RMB, con una diminuzione del 18,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'utile netto attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della società quotata per l'anno 2019 è stato stimato in 4,3 miliardi di RMB - 5,3 miliardi di RMB.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita