Z 50, arriva la nuova mirrorless DX di Nikon: ecco i prezzi

La Nikon Z 50 offre un’incredibile qualità dell’immagine ed è in grado di realizzare foto e filmati in 4K dalla messa a fuoco impeccabile, ricchi di dettagli, profondità e colore grazie al sensore in formato DX da 20,9 MP, all’ampio innesto a baionetta Z-Mount, caratteristico del Sistema Z, e allo straordinario sistema autofocus AF ibrido.

È inoltre dotata di un nitido mirino elettronico e di un monitor LCD touchscreen inclinabile, oltre ad un corpo macchina leggero, compatto, ergonomico e resistente.

L’estesa gamma ISO da 100 a 51.200 e l'autofocus sensibile fino a -4 EV offrono la libertà di catturare dettagli anche in condizioni critiche di illuminazione.Le veloci connessioni Wi-Fi e Bluetooth consentono di inviare foto e filmati a qualsiasi dispositivo, mentre l’app SnapBridge 2.6 semplifica la condivisione di JPEG e filmati e permette di scattare foto e avviare video in remoto.



I prezzi indicativi al pubblico saranno i seguenti:

Nikon Z 50 + NIKKOR Z DX 16-50mm VR + SD 64GB 667x Pro Lexar: 1.119,00 Euro

Nikon Z 50 + NIKKOR Z DX 16-50mm VR + FTZ + SD 64GB 667x Pro Lexar: 1.269,00 Euro

Nikon Z 50 + NIKKOR Z DX 16-50mm + 50-250mm VR + SD 64GB 667x Pro Lexar: 1.390,00 Euro



