Xiaomi apre il suo più grande centro R&D in Finlandia

ha annunciato l'apertura di un polo di Ricerca e Sviluppo, con l’obiettivo di concentrarsi ulteriormente sulle tecnologie delle fotocamere per smartphone, degli algoritmi delle telecamere, sul machine learning e sull’elaborazione del segnale, di immagini e video. Questo team di ricerca e sviluppo, il più grande mai stabilito da Xiaomi al di fuori dalla Cina, ha sede a Hervanta,Con la missione di realizzare fotocamere per smartphone di rilevanza mondiale, Xiaomi è arrivata a Tampere in estate. La città finlandese ha contribuito notevolmente alle innovazioni relative alla fotocamera e all'imaging dei principali brand di smartphone sin dagli anni '90, e il campus tecnologico dell'Università di Tampere vanta una tradizione importante nel settore dell'elaborazione del segnale.Nell'ultimo decennio, questo punto di forza nella Ricerca e Sviluppo nel campo dell'imaging è stato apprezzato da giganti globali comeche hanno deciso di aprire uffici R&D proprio a Tampere. Inoltre, i talenti locali nel campo delle tecnologie delle telecamere sono una risorsa preziosa per Xiaomi, che offre lavoro ad ingegneri altamente qualificati.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita