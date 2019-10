ESET: Amazon Echo e Kindle vulnerabili all’attacco Krack: milioni di utenti a rischio

connessione tra server e client,

Il team di ricerca diha scoperto che la prima edizione die l'ottava generazione dierano potenzialmente esposti a vulnerabilità di tipoL'attacco KRACK, acronimo di Key Reinstallation Attacks, sfrutta una vulnerabilità nella rete Wi-Fi che permette ai criminali di inserirsi nellamodificandone la chiave crittografica dei dati.Questa vulnerabilità è stata rivelata nell'ottobre 2017 dai ricercatori di sicurezza belgi Mathy Vanhoef e Frank Piessens. Ad oggi, molti dispositivi con la possibilità di connessione Wi-Fi -tra cui molti dispositivi Amazon - sono ancora vulnerabili agli attacchi KRACK. Nello specifico, i ricercatori di ESET hanno testato la prima generazione die l'ottava generazione di Amazon Kindle, concentrandosi principalmente sulla resilienza dei dispositivi ai vari attacchi KRACK, utilizzando gli script resi disponibili dal team di Vanhoef.I dispositivi analizzati sono risultati attaccabiliun utente malintenzionato di riprodurre vecchi pacchetti per eseguire un attacco DoS, interrompere la comunicazione di rete o ripetere l'attacco, decifrare qualsiasi dato o informazione trasmessa dalla vittima o intercettare informazioni sensibili come password o cookie di sessione.Il 23 ottobre 2018 ESET ha segnalato ad Amazon tutte le vulnerabilità identificate in Echo e Kindle e la stessa compagnia ha immediatamente preso in carico la problematica, confermando poi l'8 gennaio 2019, preparato una soluzione e di averne pianificato la distribuzione agli utenti nelle settimane successive.Per correggere le vulnerabilità in diversi milioni di dispositivi coinvolti, Amazon ha rilasciato e distribuito una nuova versione di wpa_supplicant, un'applicazione software sul dispositivo client responsabile della corretta autenticazione alle reti Wi-Fi.Simili a qualsiasi altro attacco contro le reti Wi-Fi, gli attacchi KRACK. Ciò significa che i dispositivi attaccante e vittima devono trovarsi entrambi nel raggio di azione della stessa rete radio Wi-Fi affinché sia possibile una violazione.Inoltre, è improbabile che attacchi contro Amazon - e presumibilmente altri dispositivi simili - influenzino in modo significativo la sicurezza delle informazioni inviate sulla rete. Questo perché la maggior parte dei dati sensibili vengono protetti da ulteriori misure di sicurezza oltre alla crittografia WPA / WPA2 standard, come per esempio il protocollo HTTPS che utilizza la crittografia TLS.In ogni caso, gli esperti di ESET consigliano a tutti gli utenti Amazon di verificare, tramite l'app Echo e le impostazioni di Kindle,