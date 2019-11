D-Link presenta la nuova linea di hub e adattatori USB-C

ha presentato un'ampia e nuovissima gamma diperfetti quando si ha necessità di espandere la connettività sui propri computer e laptop.Hub USB-C 4-in-1 (DUB-M420), adattatore USB-C 3-in-1 (DUB-V310), Hub USB-C 5-in-1 (DUB-M520), Hub USB-C 5-in-1 (DUB-M530), Hub USB-C 6-in-1 (DUB-M610), e l'Hub USB-C 8-in-1 (DUB-M810).Gli hub e gli adattatori USB-C della serie DUB sono progettati per essere compatti, portatili e pronti all'uso semplicemente collegandoli a un computer portatile o alla porta USB-C del PC, così come alla, ampliando istantaneamente la connettività o il display.La serie D-Link DUB offre soluzioni per la connettività internet via cavo, il trasferimento rapido di file anche con massima risoluzione e anche senza necessità di trovare compromessi per l'accesso alla ricarica elettrica, consentendo di estendere la propria connettività in base alle esigenze. Ideale per potenziare in modo semplice gli ambienti di lavoro, l'hub 4-in-1 USB-C (DUB-M420), aggiunge istantaneamentee due porte USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps aggiuntive, consentendo di caricare il laptop contemporaneamente. È inoltre possibile godere di uno streaming live stabile e di alta qualità su un secondo display grazie alla più elevata connettività offerta dall'hub. Una porta ethernet aggiunge istantaneamente una stabile connessione internet via cavo, consentendo di ottenere video e immagini senza lag e una visualizzazione video ad altissima qualità via HDMI con risoluzione Ultra HD fino a 4K a 30Hz.L'hub USB-C 5 in 1 (DUB-M530) e l'hub USB-C 6 in 1 (DUB-M610) sono, invece, entrambi ideali per fotografi e videografi che lavorano in mobilità. Oltre a fornire una qualità visiva ottimale attraverso la loro porta HDMI con risoluzione video ultra HD, entrambiche consentono l'accesso ai dati memorizzati nelle schede SD e microSD.Quando sono necessari display multipli,offre un Multi-Stream Transfer con HDMI, VGA e DisplayPort che distribuisce il segnale su tre uscite simultaneamente semplicemente collegando una porta USB Type-C o una porta Thunderbolt 3 disponibile.Per coloro che richiedono una connessione internet affidabile e costante, carica elettrica e altro ancora, l'hub USB-C 8-in-1 (DUB-M810)con un numero limitato di porte di espansione. L'hub USB-C 8-in-1 può collegare fino a tre porte USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps, lettori di schede SD dual-Slot, più una porta USB 3.0 tipo C con sincronizzazione dei dati e erogazione di energia.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita