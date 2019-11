Tutto pronto per il Black Friday di Amazon.it

Amazon.it si prepara ai prossimi Black Friday e Cyber Monday con tantissime offerte disponibili durante tutto il periodo.



I clienti avranno ogni giorno accesso alle “Offerte del Giorno”, alle “Offerte Lampo”, prodotti a prezzi scontati, disponibili in quantità limitata e per un periodo di tempo limitato, e i clienti Prime potranno accedere alle “Offerte Lampo” con 30 minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri.

Torna inoltre per il secondo anno l’evento esperienziale di Amazon. Anche quest’anno l’Amazon Xmas San Babila celebra le offerte di Black Friday e la stagione dello shopping natalizio. Durante i cinque giorni di apertura (27 novembre - 1 dicembre), lo showroom innovativo di Milano sarà il luogo in cui scoprire le migliori offerte, ma anche le migliori opportunità di intrattenimento e innovazione.

Oltre a poter vedere un’ampia gamma di offerte imperdibili e disponibili durante il periodo di Black Friday e Cyber Monday, i visitatori dell’Amazon Xmas San Babila avranno anche l’opportunità di provare i prodotti più attesi di diverse categorie, dal beauty alla tecnologia, ma anche assistere alle esibizioni di alcuni degli artisti più noti presentati da Amazon Music (per alcuni eventi è previsto un numero di posti limitato ed è richiesta la registrazione).

Tutti i prodotti esposti all’Amazon Xmas San Babila saranno corredati da uno SmileCode, un QR code con lo smile Amazon, che permette ai visitatori di scoprire tutti i dettagli del prodotto scansionando il rispettivo codice con l’app di Amazon.

Amazon Xmas San Babila sarà aperto da mercoledì 27 novembre a domenica 1 dicembre, in Corso Venezia 2, Milano, a ingresso gratuito. Il programma completo degli eventi sarà annunciato a breve.

Le celebrazioni del Black Friday si svolgeranno anche in altri Paesi europei: Amazon’s Home of Black Friday aprirà a Londra il 28 novembre mentre #AmazonEnCaja aprirà a Madrid il 28 novembre, proponendo offerte, opportunità di intrattenimento ed esperienze interattive.



