LG: arriva la linea di notebook LG GRAM

introduce, anche per il mercato italiano, lache, a partire da novembre, sarà disponibile suI notebook(disponibili nelle varianti con display da 14, 15 e 17 pollici) sono pensati per i professionisti che necessitano di PC con prestazioni elevate e potenza di elaborazione e che siano, al contempo, estremamente portatili.In particolare, ilè dotato di un display con risoluzione WQXGA che ha il doppio dei pixel (2560 x 1600) di uno schermo Full HD standard e garantisce immagini dettagliate con una riproduzione dei colori incredibilmente precisa. Il formato 16:10 del display di questo modello offre una superficie più ampia rispetto al solito formato 16:9, il che lo rende ideale per l'editing di immagini e video, la visualizzazione simultanea di più documenti e molto altro.I notebook della linea LG gram si distinguono. Se la maggior parte dei portatili da 17 pollici presenti sul mercato supera i due chilogrammi, il 17 pollici della linea LG gram pesa solo 1.3Kg. Inoltre, i tre modelli di questa linea sono dotati di una batteria da 72W, altamente efficiente, che consente fino a 23,5 ore di funzionamento con una singola carica.I notebook LG gramMIL-STD-810G che coprono sette fattori di resilienza tra cui shock, polvere e temperature estreme. Il modello LG gram da 17 pollici, contrariamente a ciò che le sue dimensioni potrebbero suggerire, è una potente stazione di lavoro portatile.Grazie al più recente processore, il notebook funziona in modo fluido ed efficiente. Il notebook è dotato di un drive a stato solido (SSD) da 512 GB e dispone di uno slot extra per un'unità SSD aggiuntiva che consente di raddoppiare la memoria.L'inclusione dipermette agli utenti di caricare dispositivi, trasferire file e visualizzare contenuti tramite un'unica porta, con una velocità di trasferimento fino a 40 gigabit al secondo, otto volte più veloce di una connessione USB 3.0 convenzionale. mentre la tastiera retroilluminata con due livelli di luminosità consente di utilizzare il laptop anche negli ambienti più bui.