ha reso noti i dati relativi alle minacce cyber del mese di settembre, che sottolineano come l'Italia sia il quarto Paese al mondo più colpito dagli attacchiIn generale, sono stati 1.812 gli attacchi macro malware rivolti all'Italia e bloccati da Trend Micro, numero che fa segnare una crescita del 4% rispetto al mese di agosto. Il Paese è preceduto solo da Giappone, Cina e Stati Uniti. In totale, il numero di malware che ha colpito l'Italia a settembre è di 1.789.550, dato che inserisce il Paese al nono posto della classifica mondiale delle nazioni più colpite.Questi numeri sono stati rilevati dalla, la rete intelligente e globale di Trend Micro che individua e analizza le minacce e aggiorna costantemente il database online relativo agli incidenti cyber, per bloccare gli attacchi in tempo reale grazie alla migliore intelligence disponibile sul mercato. La Smart Protection Network è costituita da oltre 250 milioni di sensori e blocca una media di 65 miliardi di minacce all'anno.