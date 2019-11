Droni: cresce la diffusione di sistemi per bloccarli in volo

Cresce l'allarme per droni in volo su aree vietate, a partire dagli aeroporti, ma anche su centri storici delle città, caserme, carceri o grandi eventi come concerti e manifestazioni pubbliche. Solo in Italia, negli ultimi anni, sono state vendute decine di migliaia di piccoli droni multirotori, soprattutto per uso amatoriale. E l'interferenza con un velivolo in atterraggio o un sorvolo non autorizzato sono sempre più probabili.

Si stanno dunque diffondendo, in tutto il mondo e anche in Italia, sofisticati sistemi capaci di individuare a distanza eventuali droni potenzialmente pericolosi e di bloccarne il volo rendendoli inoffensivi.

Le più recenti soluzioni tecnologiche presenti sul mercato saranno presentate al convegno "Quando il pericolo viene dal cielo", che si svolgerà giovedì 14 novembre nell'ambito della fiera "SICUREZZA 2019", manifestazione leader in Italia e tra le prime in Europa nei settori security&fire, in programma a Fiera Milano (Rho) dal 13 al 15 novembre prossimi.





Secondo l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), in Italia nel 2018 vi sono state 60 segnalazioni di interferenze in volo tra piccoli droni radiocomandati e aerei o elicotteri con pilota a bordo, un dato in netta crescita rispetto alle 46 segnalazioni del 2017. Proprio gli aeroporti si sono dimostrati particolarmente indifesi, tanto che la presenza di droni nelle vicinanze del sedime aeroportuale ha praticamente bloccato scali importanti come Gatwick (GB), Francoforte (Germania), Dubai (EAU) e anche Milano Malpensa e Cagliari Elmas, con notevoli ritardi per i passeggeri e danni economici per le società di gestione aeroportuale e le compagnie aeree.



Il convegno "Quando il pericolo viene dal cielo", organizzato da Mediarkè in collaborazione con "SICUREZZA 2019", vedrà la presenza dei massimi esperti italiani civili e militari nel settore dei sistemi antidrone. Interverranno innanzitutto ufficiali di Esercito e Aeronautica Militare, che hanno già creato reparti specializzati nella lotta contro droni ostili. Parteciperanno poi rappresentanti di Aeroporti di Roma, società di gestione di scali importanti come Fiumicino e Ciampino, e di aziende come Leonardo, Elettronica, IDS, SkySafe, Log.In, The Edge Company e Tekne.

