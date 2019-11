Kaspersky scopre la backdoor Titanium

Leggere qualsiasi file da un file system e inviarlo al C&C;

Trascinare o eliminare un file nel file system;

Rilasciare un file ed eseguirlo;

Eseguire una riga di comandi e inviare i risultati dell'esecuzione al C&C;

Aggiornare i parametri di configurazione (eccetto l’encryption key AES).

Gli esperti dihanno osservato nuovi sviluppi nelle attività di- un gruppo cybercriminale autore di attacchi APT tecnologicamente tra i più avanzati - che di solito concentra la propria attività. Nel corso delle analisi gli esperti hanno individuato una nuova backdoor chiamata Titanium.L'APT Titanium comprende una complessa sequenza di fasi per il dropping, il download e l'installazione e vede il dispiegamentoTra i principali vettori di infezione ci sono i siti intranet locali che sfruttano un codice dannoso per iniziare la diffusione, un archivio malevolo che può essere scaricato tramite BITS Downloader e altre applicazioni.La backdoor può accettare molti comandi diversi, ad esempio:Il malware è in grado di celarsi nel corso di ogni fase, imitando il funzionamento di programmi comuni, come popolari DVD e software anti-malware. Gli obiettivi principali della campagna APT Titaniume comprendono una mezza dozzina di istituzioni militari e governative."Come avevamo predetto lo scorso anno, i risultati della nostra ricerca indicano, ancora una volta, che mentre gli autori delle minacce scelgono di adottare un basso profilo, stiamo notando in questa zona del mondo molti sviluppi interessanti, come nuovi attacchi, campagne malevole e varie modifiche al malware, ancora in fase di analisi. La backdoor che abbiamo individuato è di particolare interesse per la sua capacità di introdurre un interactive mode che consente agli aggressori di utilizzare la modalità a linea di comando da remoto che invia l'output di un programma lanciato al C&C e riceve qualsiasi input richiesto in modo dinamico", ha commentato Vladimir Kononovich, Security Expert di Kaspersky.