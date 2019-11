Verizon: pagamenti con carta, 2 su 3 sono a rischio

La conformità alla sicurezza dei pagamenti è diminuita per il secondo anno consecutivo, con le organizzazioni con sede in America che non tengono il passo rispetto alle altre: questo è ciò che emerge dal Payment Security Report (PSR) 2019 di Verizon Quando Visa ha lanciato il PCI DSS nel 2004, molti ritenevano che le organizzazioni avrebbero raggiunto un livello di compliance efficace e sostenibile entro cinque anni. Ora, a 15 anni di distanza, il numero di aziende che a livello globale raggiungono e mantengono la conformità(PSR 2018) al 36,7%.Localmente,dimostrano una maggiore capacità di mantenere la piena conformità, lo fa il 69,6% di queste, rispetto al 48% delle aziende dell'area Europa-Medio Oriente-Africa (EMEA) e appena il 20,4% (1 su 5) di quelle del continente americano.Come mostrato nelle diverse edizioni del Verizon Data Breach Investigations Report , il PCI DSS aiuta le aziende che offrono servizi di pagamento con carta a proteggerli da violazioni e furti dei dati. La conformità si misura sulla capacità di un'organizzazione di soddisfare - e, soprattutto, di mantenere - questo standard.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita