Rischio calamità: con “IT-Alert” l’allarme arriva sul cellulare

Un sms avviserà la popolazione civile sui rischi per le calamità naturali. Che si tratti di un evento meteorologico estremo o di un'alluvione, di una frana, un terremoto o un'eruzione vulcanica, sarà possibile informare coloro che si trovano nelle vicinanze del pericolo imminente, fornendo anche indicazioni sulle procedure di emergenza e sui soccorsi.

E' questo lo scopo di "IT-Alert", la nuova piattaforma sviluppata dal Dipartimento della Protezione Civile, attualmente in fase di sperimentazione e che sarà operativa dal luglio del prossimo anno. Tutti i dettagli su questo servizio saranno presentati in occasione di "Technology for All 2019", sesta edizione del forum dedicato all'innovazione tecnologica per il territorio, l'ambiente e i beni culturali.

L'evento si svolgerà nei giorni 5 e 6 dicembre prossimi a Roma presso l'Istituto Superiore Antincendi (ISA), la scuola di alta qualificazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che da quest'anno è partner organizzativo dell'evento. Vi parteciperanno circa 80 relatori di enti, università e aziende specializzate. Tra i protagonisti del forum, nuove soluzioni hi-tech come i laser scanner, georadar 3D, droni, sistemi di navigazione e posizionamento, immagini satellitari e realtà virtuale e aumentata.

Il nuovo sistema "IT-Alert", similmente a quanto già realizzato in altri Paesi europei e non, consentirà di agganciare tutti i cellulari presenti nella zona interessata dall'emergenza e di inviare un sms d'allerta e le indicazioni per evitare pericoli. Potrà essere attivato a livello centrale, ma anche dal singolo sindaco dell'area colpita. Sarà anche disponibile una app per gli smartphone che, tramite la geolocalizzazione, proporrà informazioni aggiornate e personalizzate sugli eventuali rischi.





Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita