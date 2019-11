Kaspersky: in 3 casi su 4 gli oggetti sospetti si rivelano dannosi

I ricercatori dihanno analizzato le statistiche, aggregate ed estrapolate in modo anonimo, provenienti da richieste rivolte alun servizio web con accesso a diversi petabyte di dati globali di security intelligence, aggiornati quasi in tempo reale. L’analisi ha dimostrato che, nel 72% dei casi in cui i ricercatori di sicurezza hanno richiesto dettagli rispetto ad un oggetto sospetto, questo si è rivelato dannosoIn media, il. La ragione è da attribuire al gran numero di avvisi in entrata che mettono in difficoltà i security team e che costringono gli analisti a scegliere accuratamente tra gli alert che vale la pena esaminare e quelli che possono essere tralasciati. In questa situazione, potrebbe essere utile avere un framework che possa aiutare i team di sicurezza a prendere una decisione.Le statistiche anonime e aggregate del Kaspersky Threat Intelligence Portal hanno dimostrato come, nella maggior parte dei casi,: la maggior parte (7 su 10) delle richieste esaminate inviate tramite il servizio, risultano essere dannose.La percentuale diminuisce leggermente quando si tratta di file, con il 61% degli hash contrassegnati come dannosi. Questo implica che, senza il supporto di una threat intelligente efficace, è difficile per i ricercatori distinguere i file legittimi da quelli dannosi. In generale, i ricercatori prestano maggiore attenzione alle risorse con cui, gli endpoint della loro rete, comunicano: il 41% delle richieste totali è compresa in questa categoria. Avendo a disposizione, i team di sicurezza possono decidere se negare l'accesso ad una risorsa o bloccare qualsiasi comunicazione con essa. Inoltre, un terzo (31%) delle richieste faceva riferimento ad una categoria di file hash, il che significa che gli analisti erano alla ricerca di informazioni aggiuntive sul file (come la distribuzione geografica, la popolarità e le connessioni con altri oggetti).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita