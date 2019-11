Kaspersky: i cyber truffatori raccolgono sempre più selfie e documenti identificativi

Nel terzo trimestre del 2019, gli esperti dihanno rilevato una crescita delle frodi digitali che riguardano il furto di documenti personali o confidenziali divulgati attraverso immagini o selfie (spesso richiesti per registrazioni online o a scopo identificativo).Nel caso di, apparentemente inviate da strutture legate a sistemi di pagamento digitale o dalle banche, agli utenti veniva richiesto di confermare la propria identità sfruttando vari pretesti. La richiesta era quella di accedere ad una speciale pagina online e caricare qui un autoscatto, con il proprio volto ritrattoQuesti falsi siti internet potevano sembrare abbastanza credibili a prima vista,, alcuni link relativi alle politiche sulla privacy e i contratti di utilizzo. In generale, nel terzo trimestre del 2019, le tecnologie Anti-Phishing di Kaspersky hanno impeditotentativi di reindirizzare gli utenti verso siti web malevoli.Secondo i dati raccolti, più di un utente su dieci (11,28%) tra gli utenti Kaspersky a livello globale ha subito un attacco, un dato in leggera flessione rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2018. In quel periodo, infatti, sono stati rilevatitentativi di reindirizzamento verso siti web fraudolenti (ovvero il 12,1% di tutti gli utenti Kaspersky nel mondo).Il paese con il maggior numero di utenti attaccati dai phisher è stato il(30,96%), al secondo posto nel trimestre precedente, con un aumento del 5,29%. In seguito ad un calo del 3,53% dal 2018 a oggi, lasi è classificata al secondo posto (22,67%) dei paesi con il maggior numero di utenti attaccati da phisher. Il terzo posto, come nel secondo trimestre del 2019, è occupato dal Brasile (19,70%)."Mentre il volume complessivo di spam e phishing si mantiene costante nel tempo, abbiamo osservato che i criminali digitali sfruttano sempre più spesso nuovi schemi malevoli e metodologie innovative per mettere a rischio le vittime. È fondamentale essere molto attenti soprattutto in questo periodo pre festivo, quando il livello di attenzione tende ad abbassarsi", ha commentatoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita