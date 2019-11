ZTE e China Telecom: primo test di rete commerciale 5G a levitazione magnetica

ha annunciato che conha lanciato congiuntamentedella rete a Shanghai, Cina.Il test ha misurato le comunicazioni all'interno diDurante il test,, dimostrando che la rete 5G può fornire ai treni maglev ad alta velocità con comunicazioni ideali a banda larga.è la prima linea maglev al mondo per operazioni commerciali e attualmente è anche il treno commerciale ad alta velocità più veloce. Il suo funzionamento è stato un biglietto da visita non solo per Shanghai, ma anche per la Cina.Costruito in partnership da China Telecom e ZTE,, consentendo ai passeggeri di ottenere un perfetto accesso aihigh-speed datadurante un viaggio veloce e godere di servizi come il lavoro mobile, videoconferenza, video HD/UHD o giochi interattivi, garantendo una nuova esperienza di comunicazione.A causa di particolari limitazioni di scenario, fornire un'alta qualità di copertura di rete sui treni ad alta velocità è sempre stata una sfida sia per gli operatori che per i fornitori di apparecchiature. Quando una rete 5G viene distribuita in, la situazione sarà ancora meno ideale. Per risolvere questi problemi, ZTE e China Telecom hanno fatto passi da gigante in molteplici aspetti, sfidando costantemente i limiti tecnici attraverso discussioni e test tecnologici. Con la tecnologia proprietaria doppler per la compensazione del canale,La soluzione può supportare una velocità di movimento di oltre 500 KM/h, soddisfacendo i requisiti di velocità dei vari treni ad alta velocità. Inoltre, la combinazione Multi-RRRU (unità radio remota) può realizzare, ridurre il 90% della consegna intercellula e garantire un accesso continuo e stabile. Rispetto alla soluzione tradizionale 2T2R, ZTE è il primo ad introdurre la RRU 8T8R per la copertura ferroviaria ad alta velocità nell'industria 5G. L'attrezzatura multicanale, combinata con i canali 5G e la tecnologia di scansione del fascio, può migliorare significativamente la copertura. Vale anche la pena di ricordare che la soluzione è implementata attraverso l'innovazione tecnica sul lato della rete delle stazioni base e non ha requisiti speciali per i terminali.La soluzione di rete 5G utilizzata per la linea Shanghai Maglev può fornire. Le unità radio possono supportare le bande 5G mainstream globali come N41 e N78. La velocità massima del treno Shanghai Maglev è la più alta tra i treni commerciali del mondo, il che implica che questa soluzione di rete 5G può essere applicata a varie linee ferroviarie ad alta velocità e linee maglev in tutto il mondo e ha un grande potenziale di mercato.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita