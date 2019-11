Swamp Thing in esclusiva su Amazon Prime Video

In esclusiva su Amazon Prime Videosarà disponibile la limited series Swamp Thing.La serie segue le vicende della dottoressa Abby Arcane (Crystal Reed) che indaga su un virus mortale proveniente apparentemente da una palude che colpisce una piccola cittadina della Louisiana. Ma quando una misteriosa creatura emerge dal torbido acquitrino, Abby si trova a fronteggiare gli incubi di un mondo soprannaturale in cui nessuno può sentirsi al sicuro.Swamp Things, serie drammaticaè ricca di colpi di scena in stile gotico conditi dall'atmosfera tipica del sud degli Stati Uniti e di personaggi corrotti dalle forze soprannaturali che circondano la cittadina della Louisiana, Marais.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita