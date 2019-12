Qualcomm Technologies: ecco la prima piattaforma 5G XR al mondo

è la prima piattaforma di extended reality (XR) al mondo. Unisce le innovazioni di Qualcommcon la migliore tecnologia XR disponibile sul mercato per dare il via ad una nuova era di mobile computing.La piattaforma Snapdragon XR2 si distingue per una serie di miglioramenti significativi nelle performance, ed è in grado di assicurare performance raddoppiate in termini di utilizzo di CPU e GPU, larghezza di banda video amplificata di quattro volte, risoluzione sei volte più elevata e IA migliorata fino a undici volte.Snapdragon XR2 è la prima piattaforma XR al mondoe un processore computer vision dedicato. Inoltre, questa è la prima piattaforma XR a consentire il pass-through di una telecamera a bassa latenza per rendere MR una realtà, permettendo agli utenti di vedere, interagire e creare un ibrido tra il mondo virtuale e reale attraverso un dispositivo VR.Per soddisfare la richiesta di una esperienza virtuale veramente immersiva, la piattaforma include – inoltre –, che sfruttano tutta la tecnologia dell'IA e l'opzione di connettività 5G.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita