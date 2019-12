Apple: aggiorna l’app Clips con Memoji e Animoji

Un poster “Let it Snow” che cattura splendidamente l’atmosfera invernale.

Sette nuovi adesivi di Topolino e Minnie.

Supporto per le lingue scritte da destra a sinistra, tra cui arabo ed ebraico.

Arriva il nuovo aggiornamento di, l’app gratuita diper la creazione di, permette agli utenti di divertirsi e liberare la creatività con i personaggiGli utenti possono condividere facilmente video messaggi, slideshow, progetti scolastici e mini film con più personalità che mai. Adesivi animati ed emoji, dando modo di creare divertenti videoselfie con la fotocamera frontale diL’aggiornamento include anche nuovi adesivi di Topolino e Minnie, direttamente dal mondo Disney, e un nuovo poster a tema invernale giusto in tempo per le feste.Con questo aggiornamento, le Memoji create e personalizzate nell’app Messaggi su iOS. Gli utenti possono anche arricchire i clip video di Animoji e Memoji con tutte le funzioni esistenti di Clips, come filtri artistici, testi animati, musica, adesivi e altro. È perfino possibile cambiare i personaggi Animoji nel video dopo averlo registrato. E grazie al campo visivo più ampio della nuova fotocamera frontale di iPhone 11 e iPhone 11 Pro, gli utenti potranno girare videoselfie con un’inquadratura ancora più ampia.Clips 2.1ed è compatibile con iPhone 6s, iPhone SE e modelli più recenti, iPad Air 2 e modelli più recenti, e iPod touch (settima generazione) con iOS 13 e versioni successive o iPadOS 13 e versioni successive. Le nuove funzioni Animoji e Memoji e le scene per i selfie richiedono uncon fotocamera TrueDepth.