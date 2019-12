NetApp nomina Matt Watts come Chief Technology Officer EMEA

ha nominatocome Chief Technology Officer (CTO), EMEA e ha promossoa Lead Solutions Engineering, EMEA. Watts e Wagmueller rispondono ad Alexander Wallner, Senior Vice President e General Manager di NetApp in EMEA e sono parte del suo consiglio d’amministrazione.In quanto CTO nell’area EMEA, Matt Watts, fornendo sia consulenze interne al team esecutivo che assistenza ai partner e ai consumatori su come integrare soluzioni trasformative, processi e modelli di business e su come guidare una trasformazione digitale efficace. Le sue principali responsabilità includonoe con le loro necessità, sviluppando istruzione e comunicazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda, e aiutando a costruirne e a dimostrarne la visione strategica.Watts, precedentemente ricopriva il ruolo di Director of Technology and Strategy globale per l’azienda e aiutava i team su entrambi i lati dell’Atlantico a convertire la comunicazione strategica in un successo di business misurabile.. Wagmueller è entrato in NetApp nel 2002, guidando il settore di solution engineering in Germania, Austria e Svizzera (DACH). In seguito a quest’ultima promozione, le sue responsabilità a livello multinazionale sono state estese alla supervisione di un ampio team di esperti di tecnologia integrata. Questo team si occupa di progettare e dirigere il portfolio di soluzioni di cloud ibrido di NetApp per un’ampia gamma di applicazioni all’avanguardia come il deployment del multicloud ibrido, l’intelligenza artificiale e i dati cloud services. Questa mossa sottolinea l’importanza di aiutare i consumatori a muoversi in un panorama tecnologico in rapida evoluzione costruito intorno a dati digitali.“In un tempo di trasformazione frenetica guidata dal digitale, diventa di cruciale importanza comprendere il mondo del cloud ibrido e spiegare il valore del nostro portfolio. Sono lieto di unirmi nuovamente al team EMEA e di lavorare con loro e con i nostri partner e clienti, discutendo dell’innovazione resa possibile dai dati e delle conseguenze per aziende di medie e grandi dimensioni”,Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita