Sparkle potenzia il suo Sicily Hub con funzionalità di peering remoto DE-CIX

ha potenziato il suocon funzionalità di peering remoto DE-CIX.Il Sicily Hube dotato di tecnologie all’avanguardia per la sicurezza dei dati. Grazie alla prossimità con il Nord Africa e il Medioriente, al collegamento con tutti i cavi internazionali che atterrano in Sicilia e all’integrazione con la rete globale di Transito IP Tier-1 di Sparkle Seabone, il Sicily Hub offre un punto di interconnessione IP con latenza ridotta, da 35 a 15 ms, e prestazioni superiori, dal 50% all’80%, rispetto a qualsiasi altro peering point europeo.Grazie alla collaborazione strategica con, leader mondiale in piattaforme di Internet Exchange, il Sicily Hub consente a Internet Service Provider (ISP) locali e internazionali che atterrano in Sicilia di interconnettersi direttamente tra loro e di scambiare traffico con i content e application provider presenti nella struttura.I clienti del Sicily Hub possono ora anche beneficiare delle funzionalità di DE-CIX GlobePEERcon centinaia di altre reti nelle sedi DE-CIX di Francoforte, Amburgo, Monaco, Dusseldorf, New York, Marsiglia e Istanbul utilizzando la loro connessione a Palermo.Il servizio è abilitato dalla soluzione Virtual NAP di Sparkle - che offre accesso virtuale ai principali punti di scambio Internet senza la necessità- e integrato dal servizio di transito IP Seabone.Le soluzioni DDoS Mitigation & Cleaning, che offrono ai clienti Seabone la possibilità di proteggere la propria rete, e City2City, che offre capacità dedicate e sicure verso le principali città nel mondo, completano il portafoglio di servizi disponibili presso il Sicily Hub.L'aggiunta di Palermo tra le sedi di DE-CIX GlobePeer segna un ulteriore rafforzamento di Sicily Hub come principale snodoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita