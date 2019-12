Chi inventò la radio tra Tesla e Marconi? Alla Nikola Tesla Exhibition infuoca il dibattito

La miccia della polemica sulla paternità della radio - che va avanti da oltre 100 anni - si riaccende alla Nikola Tesla Exhibition, la mostra museo interattiva ospitata presso lo Spazio Ventura XV a Lambrate ed organizzata da Venice Exhibition in collaborazione con il Nikola Tesla Museum di Belgrado.



Nonostante l'invenzione della radio sia generalmente attribuita all'italiano Guglielmo Marconi, è un fatto incontrovertibile e sentenziato che per tutto il territorio degli USA il vero inventore della radio è lo scienziato serbo Nikola Tesla.

"Tesla è stato un genio derubato e dimenticato dai libri di storia: è stato truffato da numerosi personaggi, tra cui Edison e Marconi, ed è morto da solo e in povertà", spiega Mauro Rigoni, Amministratore unico di Venice Exhibition. "Con questa esibizione vogliamo rendergli onore: nelle nostre case utilizziamo quotidianamente oggetti che derivano dalle invenzioni e dagli esperimenti di Tesla, come appunto la radio".

La Corte Suprema degli Stati Uniti d'America nel processo di violazione dei diritti di brevetto, Marconi Wireless Co. contro Usa, nella sua decisione del giugno 1943 stabilì infatti che il brevetto americano Marconi 763.772 era scontato e che non conteneva nulla di nuovo che non fosse presente nei brevetti di Tesla, Stoun e Lodge, aggiungendo che Marconi avesse utilizzato 17 brevetti di Tesla ed alcuni lavori di Hertz, senza dar loro il minimo riconoscimento e anzi negando di aver mai letto i lavori dello scienziato serbo. Cosa abbastanza improbabile, considerando che i lavori di Tesla, tra brevetti e documenti, erano stati pubblicati anche in Europa.

La Nikola Tesla Exhibition

non ha mancato di suscitare polemiche e dibattiti, sia nel corso dell'esibizione che sui canali social, tra i fan di Marconi e quelli di Tesla.

"Molti offendono la figura di Tesla pur di attribuire la paternità della radio all'italiano Marconi, per un sentimento di cieco nazionalismo. Ma le sentenze, così come i fatti, parlano chiaro: Tesla è stato derubato", ribadiscono su Facebook i tanti che hanno avuto modo di conoscere la figura di Nikola Tesla anche grazie all'esposizione a Milano.

Qualcuno ricorda come nonostante "Nikola Tesla sia stato oscurato anche dai libri di storia in realtà è l'uomo le cui idee hanno aperto strade infinite verso le innovazioni e le modernità del Ventunesimo secolo": senza di lui oggi il mondo sarebbe completamente diverso da come lo conosciamo. "La vera domanda è: perché la gente non sa chi è Nikola Tesla?" si legge in un commento su Facebook, mentre qualcuno avanza la proposta di intitolare strade, piazze e scuole proprio allo scienziato serbo.

Infine un altro utente ironizza "la radio l'ha inventata Marconi ma con ben 17 brevetti di Tesla".

E di questo ne era consapevole Tesla stesso che a un suo collaboratore avrebbe riferito: "Marconi è un bravo ragazzo, lasciatelo continuare. Anche se sta usando 17 dei miei brevetti".

