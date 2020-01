Social Network: tutti li usano, ma cresce la preoccupazione per la privacy

Ildegli italiani (un) afferma "". Questo a fronte di una quasi totalità di persone (il 95%) che mostra familiarità con questa tecnologia digitale, che risulta essere, esattamente come nel 2018, tra le più conosciute in assoluto insieme a Intelligenza Artificiale (l'82% sa di cosa si tratta, con un +2% rispetto allo scorso anno), Realtà Aumentata e Realtà Virtuale (75%).La ricercarealizzata da Digital Transformation Institute e CFMTche ha indagato anche quest'anno il rapporto delle persone con le tecnologie nel settore retail e non solo, fa registrare una familiarità e conoscenza percepita del significato di social network più da parte di uomini che donne (96% contro un 93% che sa di cosa si stia parlando), di over 55 piuttosto che di 35-54enni (96% contro un 93%) e di persone con grado elevato di istruzione, consapevoli per il 99% delle opportunità dei social a fronte di un 91% delle persone meno istruite.- afferma.Nel momento in cui si è chiesto agli intervistati di spiegare il significato di social network, la parola che si è associata di più per farlo è stata Facebook, quasi a voler considerare la piattaforma in blu un sinonimo di social. Gettonate anche le parole piattaforma, interazione, comunicazione, condivisione e scambio.L'utilità dei social network, misurata dagli utenti rispetto alle vendite on line dei prodotti, viene individuata nella possibilità di acquisire informazioni su un prodotto o servizio in modo molto più semplice che in passato (86% degli intervistati), nel farsi una idea rispetto alla affidabilità di un venditore (74%), farsi una idea precisa di ciò che si vuole acquistare (70%) e valutare la qualità dell'offerta e dei servizi a essa connessi (70%). In crescita rispetto alla edizione 2018 della ricerca, la percezione di attenzione nei confronti dei clienti in caso di gestione accurata dei profili social da parte dei venditori (+6%).– commenta, socio fondatore del Digtial Transformation Institute e Professore di Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo -Tra i limiti dei social network individuati dagli intervistati quella alla difficoltà di "farsi una idea precisa di un venditore o di un prodotto, perché di fianco alle recensioni di utenti reali trovano moltissime recensioni false" (76%), una sorta di "fastidio" negli eccessi di attività dei venditori sui social (72%)e una sorta di disorientamento per un eccesso di informazioni presenti (67%).Riconfermato, rispetto allo scorso anno,, in grado di produrre vantaggi per il cliente (74%) e la sensazione dei consumatori di ottimizzazione delle vendite per chi usa diversi canali di vendita (64%).– conclude Epifani -Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita