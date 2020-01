A Ces 2020 TP-Link punta su Wi-Fi 6, tecnologia Mesh e sicurezza

presenta a CES 2020 tante novità sotto il segno del: due router tri-band, una scheda di rete PCI-Express, un nuovo range extender e tre modelli- che uniscono i vantaggi della tecnologia Mesh al nuovo standard wireless.A Ces l'azienda presenta infatti una nuova linea di prodotti che integrano la tecnologia Wi-Fi 6. Si tratta deiArcherè dotato di un processore Quad-Core a 1,5GHz e offre un Wi-Fi Tri-Band ultraveloce fino a 6600Mbps (1201Mbps su 5GHz_1 + 4804Mbps su 5GHz_2 + 574Mbps su 2.4GHz). Grazie a una porta WAN/LAN con velocità fino a 2.5Gbps, a una porta WAN/LAN fino a 1Gbps, a tre porte LAN Gigabit e ai due ingressi USB 3.0 e USB 2.0, il router garantisce connessioni ultraveloci e flessibili a tutti i dispositivi di casa. Dispone inoltre di otto antenne ad alto guadagno con Beamforming e supporta la tecnologia Wi-Fi 6 OFDMA, MU-MIMO e lo standard di sicurezza WPA 3., è la soluzione pensata appositamente per gli amanti del gaming: partendo dal design della scocca per arrivare all'interfaccia utente, tutto è stato progettato per soddisfare le specifiche esigenze dei gamer. Dotato di una banda di gioco che raggiunge velocità fino a 4804Mbps, GX90 integra anche funzionalità avanzate come Game Accelerator, che velocizza i flussi di gioco, e Game Statistics per visualizzare le statistiche di connessione e tenere sotto controllo in tempo reale le prestazioni dell'intero sistema.invece, integra 1024-QAM e una larghezza di banda di 160MHz, per una connessione Wi-Fi potente e senza interruzioni. Sfruttando a pieno le potenzialità del Wi-Fi 6, il router permette di raggiungere velocità tre volte superiori rispetto al Wi-Fi AC. La compatibilità con la più recente tecnologia Bluetooth 5.0 consente di collegare dispositivi come controller di gioco, cuffie e tastiere, per godere di un'esperienza più veloce e fluida che mai.Il nuovo. Grazie al wireless Dual Band AX1500 è in grado di estendere la copertura Wi-Fi nelle zone d'ombra per una copertura ottimale in ogni ambiente. Inoltre è dotato di modalità access point, per consentire l'accesso cablato a internet anche nelle aree dell'abitazione lontane dal Router. Dotato di supporto OneMeshTM consente di creare una rete Wi-Fi con un unico SSID e senza interruzione di segnale in sinergia con un router provvisto della stessa tecnologia.Inoltre, la, nata per garantire una copertura Wi-Fi stabile e performante in qualsiasi punto della casa,. Le innovazioni del Wi-Fi 6, unite alla Tecnologia Mesh di TP-Link, non solo permettono di raggiungere velocità di connessione superiori, ma migliorano notevolmente la capacità e l'efficienza della rete. I dispositivi supportano, inoltre, le tecnologie OFDMA, DL/UL MU-MIMO e lo standard di sicurezza WPA 3, che permettono di aumentare significativamente la capacità e l'efficienza della rete, con un maggior numero di dispositivi connessi senza congestioni rispetto ai router dotati del precedente standard wireless AC. L'installazione, la gestione e il controllo della rete sono semplici ed intuitive grazie all'applicazione Deco, che permette di monitorare la rete anche da remoto., modello vincitore del CES 2020 Innovation Award, dotato di porta WAN 2.5Gbps e Wi-Fi Tri-Band fino a 6600Mbp* (574Mbps su 2.4GHz + 1201Mbps su 5GHz_1 + 4804Mbps su 5GHz_2), può collegare fino a 200 dispositivi arrivando a coprire una superficie fino a 560mq. La tecnologia di backhaul permette di sfruttare in modo dinamico tutte e tre le bande per fornire connessioni ultra-veloci e stabili tra le singole unità.è dotato di Wi-Fi Dual Band fino a 3000Mbps (574Mbps su 2.4GHz + 2402Mbps su 5GHz), può collegare fino a 150 dispositivi contemporaneamente. Due unità offrono una copertura fino a 465mq.Infine, considerato la soluzione entry level della gamma, è dotato di Wireless Dual Band AX1800 (574Mbps su 2.4GHz + 1201Mbps su 5GHz) e offre la possibilità di sfruttare tutti i vantaggi del Wi-Fi 6 ad un prezzo contenuto.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita