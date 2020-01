Ces 2020, Garmin presenta la Dash Cam Tandem: per un monitoraggio completo dell’auto

Proprio in quest’ottica, per offrire alle autorità un ulteriore strumento di valutazione, Garmin ha presentato al Ces 2020 la nuova Dash Cam Tandem: la prima mini “videocamera” di Garmin che si occupa della sicurezza dell’utente, dentro e fuori l’abitacolo dell’automobile.

Il nuovo device dispone infatti di una camera frontale che, con un angolo di ripresa di 180°, registra, grazie alla tecnologia Garmin Clarity HDR, filmati ad alta definizione di ciò che succede sulla strada. Ma la grande novità della Dash Cam Tandem è rappresentata dalla camera rivolta verso l’interno che ha una risoluzione HD di 720p e consente riprese anche in condizioni di scarsa luminosità grazie all’esclusiva tecnologia NightGlo.

Con la nuova telecamera interna è possibile identificare i dettagli del viso dei conducenti e dei passeggeri, anche se si trovano sui sedili posteriori; funzione utile per tassisti e veicoli con conducente in caso di possibili aggressioni o atti vandalici.

Inoltre, nella nuova Dash Cam Tandem, è possibile attivare la funzione di videosorveglianza che monitora il veicolo anche quando l’auto è posteggiata, registrando eventuali tentativi di manomissione (è necessario l’acquisto separato di un cavo per attivare questa funzione).

Garmin Dash Cam Tandem è un dispositivo di registrazione ad alta definizione e di facile utilizzo e installazione. La nuova strumentazione Garmin è in grado di acquisire foto, video e audio: una volta installata sul parabrezza e collegata a una fonte di alimentazione tramite il cavo USB, Garmin Dash Cam Tandem registra filmati in loop continuo su una scheda micro-SD (inclusa nella confezione) e sovrascrivendo i dati raccolti una volta che quest’ultima avrà esaurito la sua capacità di memorizzazione.



Infine, la nuova Garmin Dash Cam Tandem incorpora un sensore GPS e Galileo, cosicché sia possibile individuare facilmente il luogo in cui è avvenuto un evento, e un sensore di rilevamento automatico degli incidenti, che consente al dispositivo di archiviare automaticamente i minuti antecedenti e posteriori ad un evento.

La Garmin Dash Cam Tandem è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 349,99 euro.

Ogni anno sulle nostre strade si verificano migliaia di incidenti che molto spesso si concludono con un concorso di colpa dopo cause legali che durano per anni, salvo che il conducente dimostri di non aver provocato l'incidente.Tra le numerose funzioni di assistenza agli automobilisti, la nuova DashCam Tandem integra lasenza dover impiegare le mani.Inoltre, sincronizzando la propria Dash Cam Tandem con la app Garmin Drive scaricabile su smartphone,Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita