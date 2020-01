Sony presenta i monitor di visione 4K HDR con TRIMASTER di nuova generazione

lancia una nuova linea di monitor di visione high-grade della propria gamma TRIMASTER all'edizione 2020 della BSC di Londra. I modelli da 24" e da 18,4" sono presentati allo stand 515, insieme ad altre soluzioni di punta di Sony.I monitor(24") e(18,4") offrono alta qualità delle immagini e una riproduzione precisa del colore grazie ai pannelli specifici e ricchi di dettagli di Sony, che assicurano Ultra HD con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel e una luminosità straordinaria,Per garantire funzionalità di produzione cinematografica ottimali, i monitor offrono un'ampia gamma cromatica, pari a quella del modelloTRIMASTER HX, il monitor di riferimento del settore. Questo significa che la riproduzione del colore e la scala di grigi precise dei monitor offrono ai filmmaker uno strumento affidabile per aiutarli nelle decisioni critiche e una corrispondenza del colore fedele in ogni fase del workflow.Compatti e portatili, questi monitor, includendo applicazioni versatili come il monitoraggio sul set, l'editing video non lineare, il monitoraggio a parete in studio e il monitoraggio in rack su OB van o in sale macchine. I monitor includono la modalità Black Detail High/Mid/Low, che aiuta a mantenere una riproduzione precisa del colore grazie alla riduzione della luminosità della retroilluminazione in tre fasi, per assicurare colori e gradazioni corrette nelle zone a bassa luminanza.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita