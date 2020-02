Sanremo 2020, Amazon.it: uno store dedicato con playlist musicali, CD e vinili in edizioni esclusive

è alle porte e anche quest’annovivrà insieme ai propri clienti l’atmosfera frizzante di questa 70esima edizione della kermesse. Dalle interazioni con Alexa alle playlist dedicate su Amazon Music fino alle edizioni esclusive di CD e vinili, i clienti possono visitare lo store dedicato su amazon.it/sanremo per scoprire come immergersi nell’atmosfera sanremese in qualsiasi parte d’Italia si trovino.In attesa di vivere le emozioni di questa nuova edizione del Festival, Amazon.it svela quali sono gli artisti che hanno avuto maggiore successo nelle regioni italiane sulla base delle vendite di CD e vinili su Amazon.it nel 2019. Alberto Urso è l’artista preferito dai clienti in 17 regioni d’Italia ad eccezione di Basilicata, Sardegna e Valle d’Aosta, dove spopola Giordana Angi, e della Calabria, dove il primo posto spetta ad Achille Lauro. Giordana Angi, occupa la seconda posizione in tutte le regioni della penisola eccetto che in Basilicata, Calabria, Sardegna e Valle D’Aosta dove la medaglia d’argento spetta a Alberto Urso, mentre in Molise la seconda posizione è occupata da Achille Lauro. Sul terzo gradino del podio si trova Levante in Campania, Marche, Sardegna, Sicilia e Veneto, Achille Lauro in Abruzzo, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta e i Pinguini Tattici Nucleari, in Emilia Romagna, Piemonte e Umbria. Giordana Angi scende in terza posizione in Molise, mentre Anastasio e Rancore la conquistano rispettivamente in Calabria e Basilicata.Analizzando invece, in base agli acquisti su Amazon.it, il Veneto risulta essere l’area con più fan di Alberto Urso, seguita da Lazio e Sicilia. Achille Lauro ha il seguito più fedele in Molise, Lazio e Umbria, mentre i Pinguini Tattici Nucleari spopolano in Umbria, Valle D’Aosta e Piemonte. Elettra Lamborghini è molto apprezzata in Sardegna, Marche e Umbria. La roccaforte dei fan di Paolo Jannacci si conferma invece la Lombardia, sua terra natale mentre Elodie ha un seguito fedele in Piemonte, Basilicata e Molise. E se Giordana Angi ha fan appassionati in Toscana, Lazio e Umbria, Enrico Nigiotti li ha in Toscana, Marche e Liguria.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita