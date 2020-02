Check Point: trovati e corretti i difetti di sicurezza di Microsoft Azure

.

, i

fare

ottenere

Invece la falla in

controllare i

fare screenshot

ll'occupante

in esecuzione

'exploit

gli

e

.

,

e

unite a

.



ha dimostrato

aggressore

lo porterebbe ad assumere

comunicata

, segnalato

I ricercatori dihanno scoperto che un utente dellaavrebbe potuto potenzialmente assumere il controllo dell'intero serverIl primo difetto di sicurezza è stato trovato in Azure Stackl secondo in Azure App Service. Il difetto di Azure Stack avrebbe permesso a un hacker discreenshot einformazioni sensibili delle macchine in esecuzione su Azure.Azure App avrebbe permesso a un hacker di prendere il controllo dell'intero server Azure, e di conseguenzal codice aziendale di un'impresa.che è stata progettata per aiutare le imprese a fornire i servizi Azure dal proprio data center.I ricercatori di Check Point sono stati in grado die prelevare informazioni sensibili dee delle macchine. Al fine di eseguire l, consentendodi inviare richieste HTTP non autenticate che forniscono screenshot e informazioni sulle macchine dell'infrastruttura.Azure App Service è una PaaS completamente gestita che integra i siti web Microsoft Azure, i servizi mobile altri serviziAzure App Service offre agli utenti diverse funzionalità come il provisioningla distribuzionela creazione di app, l'automazione dei processi aziendaliun'esperienza di progettazione visiva e l'integrazione con applicazioni SaaSCheck Pointche unpuò compromettere le applicazioni, i dati e gli account creando un utente gratuito in Azure Cloud ed. Il risultato finaleil controllo dell'intero server Azure, e di conseguenza prendere il controllo di tutto il codice aziendale.I ricercatori hanno iniziato installando Azure Stack Development Kit (ASDK) sui loro server. Dopo l'installazione di ASDK, hanno mappato i luoghi in cui pensavano di poter trovare delle vulnerabilità. Poiché Azure Stack ha caratteristiche simili al cloud pubblico di Azure, i ricercatori di Check Point si sono concentrati su questi vettori.Check Point. La prima falla nella sicurezza è statail 19 gennaio 2019, con la conseguente creazione di CVE-2019-1234 da parte di Microsoft. Il secondo difettoil 27 giugno 2019, con la creazione di CVE-2019-1372 da parte di Microsoft.Insieme, Check Point e Microsoft hanno lavorato a stretto contatto per risolvere i problemi. Entro la fine del 2019Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita