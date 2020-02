Galaxy Z Flip, con il primo display flessibile in vetro mai realizzato

Samsung Electronics ha annunciato il lancio di Galaxy Z Flip, un nuovo smartphone pieghevole.



Progettato per la massima portabilità, Galaxy Z Flip si chiude assumendo dimensioni simili a quelle di un portafoglio, in modo da poterlo facilmente riporre in tasca o in borsa. Quando è chiuso, è un dispositivo elegante e compatto. Una volta aperto, la dimensione dello schermo praticamente raddoppia, rivelando uno straordinario display da 6,7 pollici.

Galaxy Z Flip è dotato di un Infinity Flex Display con vetro flessibileUltra Thin Glass (UTG) sviluppato da Samsung, che lo rende più sottile. Inoltre, l’Infinity-O display con foro centrale elimina la presenza del notch, offrendo per la prima volta in un dispositivo Samsung un rapporto 21.9:9 e assicurando la massima fruibilità dei propri contenuti preferiti, senza distrazioni.

La cerniera di Galaxy Z Flip è un’opera d’arte ingegneristica: supportata da un meccanismo sofisticato, garantisce una chiusura del dispositivo fluida e stabile. Galaxy Z Flip può rimanere aperto in diverse angolazioni, come lo schermo di un laptop. La cerniera nascosta integra anche una struttura in fibre di nylon che previene l’ingresso di sporcizia e polvere nel dispositivo.

Samsung ha inoltre collaborato con Google per progettare One UI con la modalità Flex: quando il dispositivo è in modalità Flex (aperto ad angolo retto), il display si divide automaticamente in due schermi da 4 pollici, in modo da poter visualizzare facilmente immagini, contenuti o video nella metà superiore del display e controllarli nella metà inferiore. E’ possibile guardare e navigare facilmente su YouTube, riproducendo contenuti in streaming nella parte superiore mentre si cercano altri video, leggono le descrizioni o scrivono commenti in quella inferiore.

Con Galaxy Z Flip è anche possibile operare in multitasking con la finestra Multi Attiva: è semplicemente necessario aprirla per trascinare e rilasciare le app da utilizzare. E’ possibile, ad esempio, scorrere un articolo sulle ultime tendenze nella metà superiore, mentre si fanno acquisti in quella inferiore.

Galaxy Z Flip sarà disponibile in quantità limitate nelle colorazioni Mirror Purple e Mirror Black a partire dal 14 febbraio 2020 ad un prezzo consigliato di €1.520.





Che Galaxy Z Flip sia chiuso, in Modalità Flexo aperto, si è certi di non perdere mai un messaggio, una chiamata o un promemoria. Quando è chiuso, è possibile. Galaxy Z Flip consente anche di ricevere notifiche in tempo reale e rispondere facilmente a una chiamata senza aprire il dispositivo. In aggiunta, è possibile rispondere a un SMS semplicemente toccando la notifica e aprendo il dispositivo.