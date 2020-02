PocketBook: gli ereader che non affaticano la vista

Con il generoso, il nuovoè un dispositivo perfetto per sfogliare riviste e leggere libri senza affaticare la vista: proprio come un libro di carta il lettore PocketBook assicura una leggibilità perfetta.Tecnologiache individua la migliore combinazione di luce e colore, in base all'ora e ai bioritmi, luminosità regolabile, caratteri che possono essere ingranditi in base alle proprie esigenze: il tutto in soli 300 grammi.Pocketbook InkPad X può contenere migliaia di libri o riviste (32 GB di memoria interna) eA questo si aggiunge lache replica l'effetto visivo dell'inchiostro su carta, dando vita a un'immagine ferma e nitida a differenza della retro-illuminazione LCD degli schermi di quasi tutti gli altri dispositivi, compresi tablet e smartphone.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita