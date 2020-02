Pr Virtuale, il dispositivo Bluetooth che mira a rivoluzionare la pubblicità digitale

La nuova frontiera del marketing vede in prima linea la comunicazione digitale e i messaggi personalizzati inviati tramite. Ne è convinto l’che sta testando in Liguria l’innovativo sistemainventato negli Usa.Il dispositivo è il primo del suo genere in Italia: si tratta di un piccolo strumento, utilizzabile anche in modalità mobile, che attraverso la tecnologiatrasmette file e/o messaggi di testo personalizzati su smartphone e tablet dei passanti, con un raggio d’azione regolabile dai 10 centimetri ai 100 metri a 360 gradi. Una sorta di campagna pubblicitaria ambulante e istantanea, che intercetta tutti i possibili destinatari in una determinata zona di transito (ad esempio, all’ingresso della sede della propria attività, o di fronte ad una vetrina), e che può anche “inseguirli” in giro per la città, installando un secondo dispositivoIl messaggio inviato può essere di vario tipo e completamente a scelta del possessore del Pr Virtuale, che può impostare il funzionamento del dispositivo stesso: si possono quindi inviare messaggi pubblicitari, promozioni, offerte personalizzate, inviti a eventi, ecc.Il livello tecnologico offerto dal dispositivo messo a punto dalla Fabio de Luca Management, dopo un anno di ricerca e investimenti importanti, è molto alto: Pr Virtuale, per rendere l’installazione più sicura che mai, e ha una durata cinque volte superiore rispetto a quella di un normale dispositivo, il che può renderlo funzionante anche 24 ore. Il software originale è stato inventato negli Usa nel 2015, dove oggi è al top delle vendite e fattura miliardi di dollari.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita