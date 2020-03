Spegnere il telefono e toglierlo dalla custodia .

. Pulire delicatamente l’intera superficie esterna del telefono con un panno in microfibra pulito e asciutto al fine di rimuovere polvere e macchie.

e asciutto al fine di rimuovere polvere e macchie. Asciugare delicatamente con salviettine disinfettanti umidificate . (Nota: se la salvietta sembra eccessivamente bagnata, strizzarla prima per assicurarsi che sia umida e non gocciolante).

. (Nota: se la salvietta sembra eccessivamente bagnata, strizzarla prima per assicurarsi che sia umida e non gocciolante). Lasciare asciugare il telefono per cinque minuti all’aria per garantire che la salvietta disinfettante sia stata in grado di uccidere tutti i germi e batteri.

il telefono per cinque minuti all’aria per garantire che la salvietta disinfettante sia stata in grado di uccidere tutti i germi e batteri. Pulire delicatamente il telefono con un panno in microfibra asciutto e pulito.

Gli smartphone sono diventati sempre più parte integrante delle nostre vite, secondo uno studio americano arriviamo a toccare i nostri device quasi 100 volte al giorno. Con tale uso, si può immaginare quanti germi si possano trovare sugli schermi dei telefoni.Ad avvalorare questa tesi, uno studio del 20172, conferma come. Tuttavia, glii nel pulire e disinfettare il proprio smartphone. Gli smartphone infatti hanno un sottile rivestimento protettivo che aiuta a proteggere lo schermo ed evitare il formarsi di impronte digitali e graffi, su cui è sconsigliato utilizzare un disinfettante specifico per superfici di vetro e plastica. Ma questo non impedisce di pulire i device in altri modi.Anche Apple, che ha sempre incoraggiato fortemente gli utenti, recentemente ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale è possibile disinfettare il telefono strofinandolo delicatamente con una salvietta umidificata.Ecco quindi la, lo store online di iPhone ricondizionati,Dopo aver pulito il telefono è necessario. Anche se la maggior parte delle cover per smartphone sono fatte di plastica resistente, è consigliato non utilizzare candeggina su eventuali accessori, in particolare sulle superfici in pelle. Inoltre, è importante assicurarsi che la custodia sia completamente asciutta prima di inserire il telefono al suo interno.Non c'è una regola assoluta. Come minimo si raccomanda di pulire il telefono almenoè importante. È anche consigliabile utilizzare alcuni accorgimenti: ad esempio, se sono passati un paio di giorni dall'ultima volta che si è pulito il proprio telefono, assicurarsi di lavarsi le mani prima di mangiare, non usare il telefono mentre si è a tavola e prestare particolare attenzione a dove si appoggia il proprio smartphone.