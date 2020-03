I NAS di QNAP certificati per il mondo Adobe

Le nostre prove dei NAS di QNAP a quattro dischi: TS-332X e TS-351.

Scegliere il dispositivo digiusto è importante per tutti. Lo è a maggior ragione per chi svolge un lavoro creativo, come il grafico oppure il videomaker. Queste classi di utenti. Per conservare documenti di ogni dimensione, proteggerli adeguatamente e, allo stesso tempo, non spendere un occhio della testa. Questo si traduce nella ricerca di storage facilmente scalabile, con funzioni RAID, un buon rapporto prezzo/prestazioni.È un po' il ritratto dei NAS e in generale dei dispositivi storage di rete. Che con le loro caratteristicheNon solo per le caratteristiche hardware. Ma anche perché permettono di collaborare tra più creativi su progetti diversi. Magari anche da remoto quando non si è al proprio computer.Per un creativo è una garanzia in più se le soluzioni che sta valutando di acquistareda chi produce le applicazioni creative che usa. Per questo Adobe, che è il nome di riferimento per buona parte della creatività digitale, ha creato l'r. Una sorta di catalogo di soluzioni che possono bene integrarsi con le applicazioni della sua Creative Suite.Orasegnala di essere stata inclusa appunto in questo catalogo.tra cui NAS e prodotti Storage Area Network su IP e Fibre Channel. I NAS dell'azienda sono stati certificati come compatibili con i maggiori prodotti Adobe. In primis After Effects, Audition, Illustrator, InDesign, Media Encoder, Photoshop, e Premiere Pro.Più in dettaglio, l'offerta QNAP certificata per il mondo Adobe comprende alcuni NAS considerati ideali per. Più alcuni altri NAS a maggiori prestazioni, indicati per il. Alla prima categoria appartengono i modelli TS-253Be, TS-473, TVS-951X, TS-453BT3. Alla seconda invece i modelli TVS-472XT, TVS-872XT, TVS-1282T3, TS-1683XU-RP.