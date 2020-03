Le app di PJ Masks gratuite per i bimbi costretti a casa

Disponibile per download gratuito su iOs e Android

Disponibile per iOs e Android

Utilizzabile gratuitamente per 8 giorni a partire dal 20 marzo



Per supportare le famiglie in questo momento nel quale non si può uscire(Apple App Store e Google Play). Un modo semplice e divertente per trascorrere il tempo in casa e scacciare la noia con l'aiuto di alcuni tra i personaggi più amati dai bambini!I protagonisti del cartone animato e delle app sono Connor, Amaya e Greg, bambini come tutti gli altri di giorno che però, quando scende la notte, indossano il pigiama, attivano i propri amuleti e si trasformano magicamente in eroi:Le app, adatte per bambini in età prescolare, sono uno strumento ideale per sviluppare i riflessi e la coordinazione, ma anche imparare tante cose nuove in modo divertente e mai noioso. Inoltre, tutte le app PJ Masks sono sicure e protette, sempre senza pubblicità.Il coding a portata dei più piccoli: imparare i principi fondamentali della programmazione digitale non è mai stato così semplice! Ideale per bambini dai quattro ai sette anni, questa app introduce concetti come logica, risoluzione di enigmi e algoritmi, il tutto insieme ai protagonisti di PJ Masks. Tecniche di pre-coding e procedimenti per prove ed errori aiuteranno i piccoli giocatori ad imparare divertendosi, mettendosi alla prova con i 15 livelli a disposizione.Un intricato labirinto cittadino nel quale aiutare Gattoboy, Geco e Gufetta a recuperare tutti gli oggetti rubati dai cattivi, evitando il robot di Romeo, le falene di Lunetta e le palline appiccicose del Ninja della Notte. I livelli, poi, sono differenti ogni volta che si gioca: nessun rischio di annoiarsi! PJ Masks ha inoltrecon le quali divertirsi (tra cui PJ Masks – Eroi al chiaro di luna e PJ Masks – Diventa un eroe).