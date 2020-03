View4 e View4 Lite, Wiko punta sul Green

Wiko ha reso disponibili i suoi ultimi device

View4

e View4 Lite in nuove colorazioni tra cui la versione Cosmic Green per il primo modello, con un particolare effetto glossy, in grado di riprodurre un arcobaleno inclinando la scocca del telefono sotto una fonte di luce naturale o artificiale, e la Deep Green per il secondo, con un’elegante e originale finitura mat sfumata.



Due tonalità, entrambe fredde, che si possono abbinare perfettamente tanto a un “total green”, quanto ad accessori e tinte violacee, rispettando i principi dell’armocromia.

I nuovi View4 e View4 Lite sono entrambi dotati di batteria a lunghissima durata che garantisce fino a 3 giorni di autonomia nel caso del View4, tripla fotocamera intelligente, display full screen 20:9 da 6,52” e memoria extra-large.



