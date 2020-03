SAP,  educazione digitale aperta a tutti

In questa situazione complessaper la formazione digitale, attraverso la fornitura di contenuti educativi innovativi e interattivi a supporto di studenti, professionisti e chiunque desideri continuare a imparare.“Gli effetti della pandemia legata alstanno colpendo tutto il mondo”, ha dichiarato, c“Vogliamo assicurarci che l’istruzione non venga messa in secondo piano durante questo periodo. Studenti, docenti ed esperti del settore hanno bisogno di accedere ad ambienti di apprendimento sicuri e validi per continuare anche virtualmente il loro percorso educativo. SAP sta rafforzando il proprio impegno per supportare la prossima generazione di professionisti estendendo l’accesso ad alcune delle sue migliori proposte per l’educazione digitale in modo da assicurare un’economia basata sull’innovazione e sullo sviluppo anche in futuro”.Un’iniziativa dinamica che si basa suparte del programma globale per l’apprendimento e la formazione di SAP:aperti a un ampio numero di partecipanti (MOOC – Massive Open Online Courses),. Tutte le proposte sono. Per registrarsi è necessario avere più di 16 anni, ma i corsi sono adatti a studenti di qualsiasi età. SAP risponderà e si adeguerà ai feedback e alle richieste dei partecipanti per migliorare e adattare continuamente i corsi.La piattaformapropone MOOC per chiunque sia interessato a conoscere le tecnologie più importanti, le ultime innovazioni e le dinamiche dell’economia digitale. Gli argomenti dei corsi includono:(IoT), sostenibilità, programmazione Java. Offerti gratuitamente sulla piattaforma openSAP, questi MOOC utilizzano metodologie comprovate per l’apprendimento in classe trasferite in un contesto online, tra cui gamification e forum per discutere con colleghi ed esperti. È possibile accedere ai corsi senza restrizioni, sempre, ovunque e da qualsiasi dispositivo. Podcast e formati di microlearning forniscono agli utenti contenuti indipendenti, di dimensioni ridotte e di facile fruizione.SAP offrerivolti agli studenti interessati ad approfondire temi legati ale per studiare in una delle oltre 3.800 università che aderiscono al programma. Lecomprendono l’ambito e i processi di business specifici di. L’offerta è creata ad hoc per gli studenti ed è disponibile gratuitamente. Include vari formati di apprendimento in più lingue, nonché l’accesso gratuito a piattaforme per esercitazioni pratiche. Questi strumenti aiutano gli studenti a prepararsi per l’esame per ottenere la certificazione globale SAP rilasciata da SAP su argomenti specifici. Una prova d’esame è inclusa gratuitamente.Per aiutare studenti e insegnanti che devono affrontare chiusure scolastiche e altri disagi, i corsi di apprendimento del programmaincluso il corso introduttivo 'Get Coding with Snap', sono disponibili su un sito web centrale con accesso aperto. SAP Young Thinkers offre una base per l’alfabetizzazione digitale per motivare la prossima generazione a perseguire carriere nei settori(scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica). Gli studenti e le persone che si avvicinano al mondo IT per la prima volta possono esplorare metodologie e tecnologie creative per costruire un mondo migliore. Il programma SAP Young Thinkers comprende una rete globale di dipendenti SAP molto motivati e partner altrettanto ben preparati.Infine, offre un’opportunità di avvicinarsi e studiare il mondo digitale con particolare attenzione all’informatica, all’economia e alle soluzioni creative e metodologie di apprendimento che rispondono ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (OSS) fissati nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita