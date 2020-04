Microsoft: nuovi abbonamenti Microsoft 365 Personal e Family

Microsoft ha presentato le nuove licenze Microsoft 365 Personal e Microsoft 365 Family, che a partire dal 21 aprile sostituiranno l'offerta Office 365, ereditandone tutte le funzionalità: applicazioni Office Premium, 1 TB di spazio di archiviazione su OneDrive per utente, 60 minuti di chiamate Skype verso numeri fissi o mobile, funzionalità avanzate di cybersecurity contro attacchi malware e di phishing e supporto tecnico dedicato.

Microsoft 365 Personal sarà disponibile a un costo di 69€ all'anno, mentre con l'abbonamento Microsoft 365 Family sarà possibile ottenere 6 account al costo di 99€ all'anno.





nuove funzionalità basate sul Cloud e sull'intelligenza artificiale, che aiuteranno gli utenti a restare connessi con i propri cari, a migliorare la gestione del proprio tempo, a diventare più produttivi e a proteggere la propria famiglia. Le applicazioni del pacchetto Microsoft 365 saranno potenziate da, che aiuteranno gli utenti a restare connessi con i propri cari, a migliorare la gestione del proprio tempo, a diventare più produttivi e a proteggere la propria famiglia. Le nuove feature saranno disponibili per gli oltre 38 milioni di utenti Office 365 nel corso dei prossimi mesi.





Microsoft ha inoltre annunciato due nuove esperienze che verranno introdotte in preview in Microsoft 365 nel corso dei prossimi mesi: la nuova app Microsoft Family Safety, per proteggere la propria famiglia sia nel mondo digitale sia in quello reale, e nuove funzionalità di Microsoft Teams.



Microsoft ha poi introdotto una nuova funzionalità di Skype chiamata Meet Now, che permette di creare video meeting gratuitamente in tre semplici clic, senza richiedere registrazioni o download.



Infine, sono state svelate nuove funzionalità per il browser Microsoft Edge, per rispondere alle moderne esigenze di navigazione, offrendo maggiore sicurezza online e controllo sui propri dati di navigazione, nuove modalità di organizzazione dei contenuti e un'esperienza più inclusiva.

