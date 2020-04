Intel: nel primo trimestre ricavi su del 23%

Intel ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre 2020 che hanno evidenziato 19,8 miliardi di dollari di ricavi, su del 23% rispetto all’anno precedente (YoY).

I ricavi nel settore data-centrico sono cresciuti del 34 percento e nel PC-centrico del 14 percento YoY.

1,31 dollari di earnings-per-share (EPS) GAAP nel primo trimestre, su del 51 percento YoY; EPS non-GAAP di $1,45, su del 63 percento.

Generati inoltre 6,2 miliardi di dollari cash dalle operazioni e 2,9 miliardi di dollari di free cash flow, mentre è stata rafforzata la liquidità con 10,3 miliardi di nuovo debito e sospensione del buyback di azioni.

Attesi ricavi nel secondo trimestre di 18,5 miliardi di dollari; EPS GAAP di 1,04 dollari e EPS non-GAAP di 1,10 dollari; non offriamo una guidance per l’intero anno data la significativa incertezza economica del periodo.

“Il rendimento del nostro primo trimestre è una dimostrazione dell’impegno del nostro team per la salvaguardia dei dipendenti, per il supporto dei nostri partner della filiera e per la fornitura ai nostri clienti durante questo periodo di sfide inedite” - dichiara Bob Swan, CEO di Intel. “Il ruolo che gioca la tecnologia nel mondo oggi è più essenziale che mai, e la nostra opportunità di migliorare le vite delle persone e di rendere possibile il successo dei nostri clienti non è mai stato cosi importante. Guidati dai nostri valori culturali, dai vantaggi competitive e dalla solidità finanziaria, sono certo che emergeremo dalla situazione contingente come azienda ancora più forte".

