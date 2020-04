SolarWinds: attacchi di phishing e malware aumentati dell'80% durante la pandemia

“L’email è tra i mezzi di comunicazione più diffusi nelle aziende, ma anche uno dei vettori più vulnerabili per gli attacchi aziendali dannosi – si stima che circa il 68%

del traffico email nelle organizzazioni sia di natura spam o dannosa. Il virus del COVID-19 non solo ha creato implicazioni per la salute e modificato il modo in cui le organizzazioni conducono le loro attività, ma ha anche creato enormi opportunità per gli autori di attacchi”, ha affermato Alex Quilter, Vice Presidente del Product Management, SolarWinds MSP. “E’ importante che gli MSP siano consapevoli di questi attacchi, affinché siano in grado di educare i clienti e di fornire loro tattiche e strumenti per aiutarli a combattere le minacce potenziali. Una solida base di sicurezza può aiutare a ridurre i rischi dei clienti, compreso un filtro della posta elettronica affidabile per contribuire a prevenire che queste email raggiungano gli utenti”.