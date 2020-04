Zoom si affida a Oracle Cloud per potenziare il servizio di meeting online

Oracle ha annunciato che Zoom Video Communications ha deciso di adottare l’infrastruttura Oracle Cloud (OCI) per supportare la sua crescita e le mutevoli esigenze aziendali.



“Di recente abbiamo sperimentato la crescita più significativa nella storia della nostra azienda, che ha richiesto un enorme aumento della nostra capacità di servizio. Abbiamo preso in considerazione molteplici piattaforme e Oracle Cloud si è dimostrata una soluzione determinante nell’aiutarci a incrementare la nostra capacità e a soddisfare le esigenze dei nostri nuovi utenti” ha affermato Eric S. Yuan, CEO di Zoom. “Abbiamo scelto Oracle Cloud per la sua avanzata sicurezza, le prestazioni eccezionali e l’ineguagliato livello di assistenza”.



Per soddisfare il rapido aumento nella richiesta dei suoi servizi, incluso un improvviso picco di 300 milioni di utenti giornalieri,

aveva bisogno di capacità cloud aggiuntiva immediata. Zoom ha così scelto

.

Nel giro di poche ore dall’implementazione, Oracle Cloud ha supportato centinaia di migliaia di partecipanti in contemporanea. Una volta entrata in piena produzione, la piattaforma Zoom è in grado di supportare la partecipazione simultanea di milioni di partecipanti su Oracle Cloud.

