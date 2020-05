'Connessi e promossi', la didattica a distanza di WindTre

'Connessi e Promossi' è la nuova iniziativa di WindTre che ha l'obiettivo di avvicinare le scuole ai propri studenti per agevolare la didattica a distanza e ridurre, in questo particolare periodo, le distanze tra alunni e docenti, in modo da creare occasioni di condivisione e socialità nonostante la lontananza fisica.





In particolare, WindTre fornirà alle scuole Giga aggiuntivi per la connessione Internet a tariffe agevolate. Ogni scuola che aderirà al progetto potrà, infatti, richiedere l'attivazione dell'opzione "50 GIGA per Te" che consentirà di erogare direttamente sulle sim WindTre dei propri studenti, 50 Giga aggiuntivi al mese per quattro mesi, ad un costo totale di 15 euro. Tale importo sarà sostenuto direttamente dalla scuola, utilizzando i fondi ministeriali appositamente stanziati.





L'opzione "50 GIGA per Te", che consente di navigare alla massima velocità disponibile, si rinnoverà automaticamente, in modo gratuito, ogni mese a partire dalla data di attivazione e si disattiverà al termine dei 4 mesi. La promozione è rivolta ai clienti WindTre con ricaricabile mobile e sarà attivabile una sola volta.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita