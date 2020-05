Apple: la Worldwide Developers Conference si svolgerà virtualmente dal 22 giugno

ha annunciato che l’annualesi terrà in formato virtuale a partire dal 22 giugno; sarà disponibile gratuitamente per tutti gli sviluppatori tramite l’app Apple Developer e sul sito Apple Developer. L’azienda ha presentato inoltre la, un’opportunità per gli studenti di mettere in mostra la loro passione per il coding dando vita a un playground Swift.Giunta alla 31a edizione,offrirà a milioni di sviluppatori creativi e innovativi, provenienti da ogni angolo del pianeta, l’occasione di toccare con mano il futuro di, e di imparare direttamente dagli ingegneri Apple.“La WWDC20 sarà l’edizione di maggior respiro nella nostra storia; per un’intera settimana nel mese di giugno, riunirà in un formato senza precedenti la nostra comunità globale di oltre 23 milioni di sviluppatori, che saranno proiettati nel futuro delle piattaforme Apple,”. “Siamo ansiosi di incontrare tutti i nostri sviluppatori online a giugno e di condividere con loro i nuovi strumenti a cui abbiamo lavorato per aiutarli a creare app e servizi ancora più incredibili. Man mano che ci avvicineremo all’evento condivideremo maggiori dettagli sulla WWDC20.”