Coronavirus, WindTre dona device per i pazienti in isolamento

WindTre ha raggiunto in totale 75 ospedali italiani con la donazione di dispositivi, smartphone e tablet, destinati ai pazienti Covid-19 ricoverati in isolamento. I device, tutti provvisti di bustine protettive, sono stati dotati di sim con traffico dati e voce illimitato.





Tra gli ospedali coinvolti nell’iniziativa, l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, il Policlinico Tor Vergata - Fondazione PTV, l’Ospedale Sant'Eugenio – ASL Roma 2, il Columbus Covid 2 Hospital – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e l’Ospedale Belcolle - ASL Viterbo nel Lazio; in Lombardia l’ASST Santi Paolo e Carlo, l’ASST Fatebenefratelli Sacco, la Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico di Milano, il Padiglione del Policlinico in Fiera, l’Istituto Clinico Humanitas, l’Ospedale San Giuseppe di Milano, l’ASST di Lodi e la Fondazione Mondino Istituto Neurologico Nazionale IRCCS di Pavia.





La distribuzione dei device ha interessato numerose altre strutture come l’ASL Città di Torino, l’Ospedale Civile Ss. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e il Verduno Covid Hospital in Piemonte; l’Ospedale Mater Salutis di Legnago - ULSS 9 Scaligera, l’ULSS 2 Marca Trevigiana e l’ULSS 6 Euganea in Veneto; l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in Emilia Romagna; l’Azienda USL Toscana Nord Ovest; l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni in Umbria e l’ATS Sardegna.





