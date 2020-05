EasyJet: rubati i dati di 9 milioni di clienti

Johan Lundgren, chief executive di EasyJet. Secondo la Bbc l'azienda avrebbe comunque scoperto l'accaduto a gennaio. "Fin dal momento in cui siamo venuti a conoscenza dell'incidente, ci è stato chiaro di dover innalzare l'allarme sui rischi di truffe online e abusi dei dati personali" dell'utenza, ha detto

La società ha poi dichiarato di essersi impegnata a effettuare un’indagine per capire cosa sia successo e ha attivato le forze dell’ordine e il

National Cyber Security Center

.

David Emm, Principal Security Researcher di Kaspersky ha commentato la notizia:

"Questa violazione riguarda un gran numero di persone e, nonostante sia molto positivo vedere come le password dei clienti non siano state compromesse, va comunque detto che i dati rubati - compresi gli indirizzi e-mail, i dettagli della carta di credito e le informazioni di viaggio dei clienti – offriranno informazioni preziosissime ai cybercriminali. Coloro che sono stati colpiti dalla violazione dovrebbero prestare molta attenzione ed evitare di rispondere ai messaggi non richiesti, poiché è molto probabile che i criminali sfruttino la situazione per inviare messaggi di phishing con offerte del genere "troppo belle per essere vere". Suggeriamo, inoltre, di controllare regolarmente i propri conti bancari per verificare che non vi siano attività sospette. Consigliamo a tutti gli utenti di proteggere i propri dispositivi con una protezione di sicurezza affidabile e di aggiornare sempre il sistema operativo e le applicazioni. Sollecitiamo inoltre le persone a utilizzare password uniche e complesse per tutti gli account online e laddove possibile, approfittare dell'autenticazione a due fattori o a due fasi".

La compagnia aerea britannicaha subito un attacco hacker attraverso il quale sono stati rubati dati sensibili di ben 9 milioni di clienti insiemeLundgren ha assicurato che "misure immediate per rispondere e far fronte all'accaduto sono state adottate" dal primo momento e che l'azienda si è affidata a "esperti investigativi per indagare sulla vicenda"., Director of Technology di, ha commentato così l’accaduto:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita