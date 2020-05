Twitter rende disponibile la funzione Fleet in Italia

basta semplicemente toccare la propria immagine profilo in cima al feed.

Per creare un Fleet,

Come i Tweet, i Fleet sono contenuti testuali a cui si possono aggiungere anche foto, video o GIF .

Per rispondere a un Fleet

, è necessario toccarlo per poi inviare un Direct Message o inviare una reazione con un'emoji per poi proseguire la conversazione in privato.