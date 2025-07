Nilox amplia la gamma wearable

Infine, per gli sportivi più esigenti, Nilox introduce la nuova HRM SMART CHEST BAND, una fascia toracica progettata per chi cerca precisione professionale nel monitoraggio della frequenza cardiaca. Compatibile con Bluetooth e ANT+, offre un’eccezionale durata della batteria - fino a un anno con la batteria CR2032 - e si collega facilmente a smartphone, smartwatch e attrezzi da palestra. Anche in questo caso, la resistenza all’acqua 3ATM la rende ideale per qualsiasi disciplina, dal running al nuoto. Grazie a materiali tecnici elastici e confortevoli, la fascia è pensata per garantire la massima stabilità e comodità anche durante le sessioni più intense, aiutando l’utente a monitorare il battito cardiaco in tempo reale, prevenire sovraccarichi e migliorare gradualmente le proprie performance. Prezzo: €49,99