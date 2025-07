Apple: Sabih Khan vuovo Chief Operating Officer

Apple ha annunciato che a fine mese Jeff Williams lascerà il posto di Chief Operating Officer a Sabih Khan, Senior Vice President of Operations di Apple, nell’ambito di un avvicendamento pianificato da tempo. Williams continuerà a lavorare con il CEO di Apple Tim Cook e a supervisionare il prestigioso team di progettazione Apple e Apple Watch, insieme alle iniziative dell’azienda nel campo della salute. Il team di progettazione riporterà direttamente a Tim Cook dopo che Williams si ritirerà alla fine dell'anno.

“Sabih è un brillante stratega e uno dei principali artefici della filiera Apple”, ha detto Tim Cook, CEO di Apple. “Nel suo ruolo, ha aiutato l’azienda a essere in prima linea nell’adottare tecnologie di produzione all’avanguardia, ha supervisionato l’espansione delle attività produttive di Apple negli Stati Uniti e ha contribuito a darci gli strumenti per rispondere agilmente alle sfide globali. Ha dato impulso alle nostre iniziative più ambiziose per la sostenibilità ambientale, aiutandoci a ridurre l’impronta carbonica di Apple di oltre il 60%. Soprattutto, Sabih lavora mettendo al centro la passione e i suoi valori, e sono sicuro che sarà un Chief Operating Officer eccezionale”.

Khan lavora in Apple da 30 anni ed è entrato a far parte del team esecutivo come Senior Vice President of Operations nel 2019. Negli ultimi sei anni ha gestito la filiera globale Apple, assicurando la qualità dei prodotti e supervisionando le funzioni di pianificazione, approvvigionamento, produzione, logistica e distribuzione, oltre ai programmi Apple per la responsabilità dei fornitori volti a tutelare e istruire i lavoratori e le lavoratrici negli stabilimenti di produzione di tutto il mondo. Il team sostiene anche le iniziative ambientali di Apple collaborando con i fornitori per promuovere una produzione ecosostenibile che contribuisce a preservare le risorse naturali e a proteggere il pianeta.

