Be Local, l'App che porta i negozi online

Per uscire da una crisi sanitaria ed economica senza precedenti c'è bisogno di idee coraggiose. Per questo è nata, un' App in grado dipermettendo loro diin modo semplice e immediato.è un'applicazione che vuole esserein questi tempi incerti. Il nome ha il sapore di un invito, e di un monito al tempo stesso: c'è bisogno di "" (tanto per tradurre alla lettera), di tornare a guardare con attenzione alle piccole attività di quartiere.C'è anche necessità che ifacciano un piccolo sforzo didel proprio negozio per andare incontro alle nuove abitudini di acquisto. Queste due esigenze si incontrano in Be Local, un'App sviluppata per trovare un punto di contatto tra clienti e attività oltre il muro del distanziamento sociale.sono veramente a portata di mano in pochi secondi e per qualsiasi tipo di attività. Per i commercianti è facile aderire,, caricare i prodotti e gestire la rete di distribuzione. Dal lato utente è ancora più semplice ordinare, salvare i propri negozi preferiti e tracciare gli ordini. Una delle funzionalità più interessanti riguarda la possibilità di utilizzare l'App anche comeper visionare e ordinare le pietanze direttamente in loco.Tutto si gioca sul terreno del web, l'arma in più per i commercianti è in una semplice app, ma il vero segreto per vincere la sfida resta il rapporto umano tra cliente e commerciante.A sottolineare questo aspetto è, co-fondatore di, agenzia web bolognese che ha sviluppato il progetto:La grave crisi sanitaria attuale ha ribaltato completamente valori e percezioni a tal punto che "".Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita