Immuni: il codice sorgente è disponibile online

Il codice sorgente dell'app Immuni per iOS e Android è aperto ed è stato pubblicato online. Frutto della collaborazione tra Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, Ministero della Salute e Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, l'app ha lo scopo di migliorare efficienza e velocità nell'individuare. Il nuovo sistema potrà contribuire anche all'individuazione di eventuali nuovi focolai. Tutto questo nel rispetto della privacy e della sicurezza individuale e nazionale.Per tutte le informazioni sul progetto open source e per partecipare alla community degli sviluppatori che stanno testando la app e contribuendo con miglioramenti e correzioni, si può consulta laresu Developers Italia. Sono liberamente consultabili sia il codice sorgente , che la documentazione tecnica della app.