Plustek: nuovo scanner A3 per Mac e Windows

Plustek ha annunciato il nuovo OpticSlim 1680 , uno scanner piano di formato A3 compatibile sia con il mondo Mac , sia con l’universo Windows .

In grado di garantire velocità, qualità delle immagini e massima semplicità d’utilizzo, questo nuovo scanner firmato Plustek è la scelta ideale per tutte le realtà che hanno a disposizione un budget limitato, ma che hanno la necessità di digitalizzare originali di diverso tipo e formato, compresi documenti storici fragili e delicati.

Grazie all’adozione di una sorgente luminosa a LED , che non richiede tempi di riscaldamento prima delle scansioni, alla risoluzione ottica di 1.200 DPI e a una serie di pulsanti programmabili che consentono di automatizzare le operazioni che si eseguono con maggiore frequenza, il nuovo OpticSlim 1680 si presta a essere utilizzato in numerose situazioni e differenti contesti.

Nella dotazione di serie sono inclusi ABBYY FineReader per Windows, un potente software OCR con cui è possibile anche la creazione di documenti modificabili e ricercabili, Plustek DocAction per la condivisione e manipolazione dei file, un innovativo photo editor per Mac, presto disponibile anche per Windows, nonché un semplice ma potente tool con cui è possibile personalizzare a seconda delle necessità le funzionalità dei pulsanti dello scanner.



Principali caratteristiche tecniche:

- Sensore: CIS

- Sorgente luminosa: LED

- Risoluzione ottica: 1.200 DPI

- Modalità di scansione: Colore 48-bit in, 24-bit out; Scale di grigi 16-bit in, 8-bit out; Bianco e nero 1-bit out

- Velocità di scansione: 5 sec (A3 a colori a 300 DPI), 3 sec (A3 in Scale di grigio a 300 DPI)

- Area di scansione: 294x431,8 mm

- Ciclo scansione giornaliero: 2.500 pagine

- Interfaccia: USB 3.0

- Driver: Compatibili TWAIN

- Sistemi operativi supportati: Windows Vista / 7 / 8 / 10 and Mac OS X 10.8~10.15

- Software in bundle: Plustek DocAction, ABBYY FineReader 12 Sprint (per Windows)

Il nuovo Plustek OpticSlim 1680 è immediatamente disponibile in Italia con un prezzo al pubblico di 349 Euro IVA compresa .

