WindTre incrementa lo sviluppo della fibra veloce in Abruzzo

WindTre preme sull’acceleratore della velocità digitale in Abruzzo e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber anche a Chieti, capoluogo di provincia e una delle più antiche città di Italia, a Vasto, borgo marinaro dalla spiccata vocazione turistica, e a Lanciano, il centro più importante della Val di Sangro, ricco di monumenti e luoghi di interesse.





WindTre e Open Fiber, che hanno già collegato numerose località italiane e diverse città in Abruzzo, estendono ulteriormente la copertura in fibra FTTH sul territorio regionale: i cittadini e le imprese dei tre comuni potranno beneficiare della super fibra ‘Top Quality Network’, che consente di supportare i servizi digitali più evoluti, con la massima velocità attualmente disponibile, fino a 1 Gigabit al secondo, una maggiore affidabilità e un minor tempo di latenza, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH).





La linea ultraveloce di WindTre è attivabile con la nuova soluzione “Super Fibra”, che prevede navigazione illimitata in fibra FTTH fino a 1 Gigabit, modem Wi-Fi per connettere contemporaneamente fino a 100 dispositivi e attivazione inclusi nell’offerta, oltre a Giga illimitati da smartphone, per un’esperienza che garantisce il massimo delle performance in navigazione.

